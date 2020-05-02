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شاهد فرصة تانية للنجمة ياسمين صبري.. إعادة الحلقة 9 والقنوات الناقلة

السبت 02/مايو/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
شاهد فرصة تانية للنجمة ياسمين صبري.. إعادة الحلقة 9 والقنوات الناقلة

لمشاهدة مسلسل فرصة تانية للنجمة ياسمين صبري، نقدم لكم مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلةن حيث تشهد الحلقة التاسعة العديد من الاحداث المثيرة والشيقة.

ومن المفترض أن يتم عرض مسلسل فرصة تانية الحلقة 9 عبر شاشة قناة "on"ن في تمام الساعة 11:30 والذي تقدم بطولته الفنانة ياسمين صبري ضمن السباق الرمضاني الجاري.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل فرصة تانية للنجمة هبة مجدي مشاهد مثيرة، حيث اتصلت باختفها في المسلسل وهي ياسمين صبري وقالت لها "بنتي ضاعت ف المول"، وبدأو يبحثون عنها، ووجدوها ولكن زوجها انهال عليها بالضرب، ووقفت ضده "ملك" وتشاجرت معه هي الاخرى.

مواعيد عرض مسلسل فرصة تانية

يتم عرض مسلسل فرصة تانية الحلقة 9، عبر قناة cbc مسلسلات ويأتي في الساعة 12:00 الثانية عشر منتصف الليل والإعادة في تمام 4:15 الرابعة والربع صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:15 الواحدة والربع ظهرًا.

ومسلسل فرصة تانية على قناة dmc يبدأ عرضه في الساعة 10:30 العاشرة والنصف مساءًا والإعادة في تمام 5:30 الخامسة والنصف صباحا.

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