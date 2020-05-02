وزير المالية السعودي: سنتخذ إجراءات صارمة جداً ومؤلمة

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اتخاذ حكومة المملكة إجراءات صارمة جداً، وأنها قد تكون مؤلمة.





وقال الجدعان في حوار مع قناة "العربية"، سيتم نشره الساعة العاشرة مساء اليوم السبت إن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة.





وأوضح الجدعان، أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.



