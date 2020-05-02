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وزير المالية السعودي: مضطرون لتخفيض بعض مصروفات الميزانية العامة
السبت 02/مايو/2020 - 07:44 م
الفجر الاقتصادي
قال وزير
المالية محمد الجدعان إن حكومة المملكة قد تتخذ إجراءات مالية صارمة وشديدة جداً،
وقد تكون مؤلمة كذلك، في سبيل مكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية- أن
الحكومة تبحث في خيارات عدة، مؤكداً على وجوب تخفيض بعض مصروفات الميزانية العامة.
وتابع
بأن المملكة لم تواجه من قبل مثل هذه الأزمة، مشيراً إلى أن الإيرادات شهدت
انخفاضاً كبيراً.
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