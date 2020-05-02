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انهيار "سميحة" بعد معرفتها بمن وراء محاولة مقتل محمد رمضان وأسرته

السبت 02/مايو/2020 - 07:59 م
البرنس
البرنس
هبة أحمد

سماع "سميحة" بكالمة ابنتها "عبير" رحاب الجمل مع شقيقها"فتحي" لتكتشف أنهم وراء محاولة قتل "رضوان" وأسرته وتقوم بالانفعال عليها،وصفعها بالقلم على خدها.

ندم "عبد المحسن"إدوارد وإخبارهم بذلك لتقوم "سميحة" بضربه.

اعتداء "سميحة" على ياسر بالضرب ليخبرها بأنها إذا تحدثت أمام أحدًا بذلك الكلام سيتعرضون للخطر جميعهم،و توسل إدوارد لها لعدم الإبلاغ عنهم،وطلب "ياسر" منهم بذهابهم جميعًا للمستشفى لرؤية شقيقهم" رضوان" كي لا يشك أحدًا في أمرهم .

قيام"رضوان" من سريره وحمله لابنته على كتفه لكي يزور زوجته وابنه،وإقناع الطبيب له بعدم الحركة كي لا يأذي نفسه، زيارة "علا" نور اللبنانية لرؤية "رضوان"، وإخبارها بأنه قامت بالتبليغ عن طليقها،ليخبرهم أن ذلك الحادث لم يكن قضاءً وقدر وأن اخواته من وراء ذلك الحادث،بكاء "رضوان" وتقبيله ليد ابنته وإقسامه على أخذ حق زوجته وابنه ممن فعل ذلك فيهم.


يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.

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