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بعد وصفها بـ"كورونا الشاشة".. أول تعليق من روجينا على لقبها الجديد

السبت 02/مايو/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
تصدرت الفنانة روجينا تريند جوجل اليوم السبت الموافق 2 من إبريل لعام 2020، وهذا بعد وصفها بلقب "كورونا الشاشة".

وعلق أحد المتابعين في تغريدة عبر تويتر على دور الفنانة روجينا في مسلسل البرنسن الذي تم عرضه منذ بداية شهر رمضان الكريم قائلا دور "فدوى" يطلق عليه لقب "كورونا الشاشة".

ومن جهتها علقت روجينا، على وصفها بـ"كورونا الشاشة"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة "هي فدوى مرعبة كده.. ده أنا بيستضعفوني.. أنت غلطت ياعمرى".

وروجينا تجسد دور "المعلمة فدوى" في مسلسل "البرنس" والتي تعمل في تجارة المخدرات وتتزوج من "فتحي البرنس" الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد زاهر، في حين تقيم علاقة مع شقيقه "ياسر"، ولاقى دورها نجاحاً كبيراً.

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