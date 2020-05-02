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عاجل.. الإمارات تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
حلمي رمضان

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" إلى 2664 بعد تسجيل 121 حالة شفاء، والكشف عن 561 حالة إصابة جديدة، ووفاة 8 من جنسيات مختلفة.

وقالت المتحدثة الرسمية عن الحكومة الإماراتية الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي: إن "إجمالي الاصابات المسجلة في الدولة وصل إلى 13599 حالة، و119 شخصاً إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا"، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,426 مليون إصابة، بينهم أكثر من 240 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,093 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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