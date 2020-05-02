أحمد حسن كوكا يقترب من العودة للدوري المصري

اقترب النجم المصري أحمد حسن كوكا، والمحترف ضمن صفوف نادى براجا البرتغالى والمعار إلى أوليمبياكوس اليونانى، من العودة إلى الدوري المصري خلال الانتقالات الصيفية المقبل.





ودخل كوكا ضمن حسابات النادى الأهلى لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات المقبلة بعد اقتراب رحيل وليد أزارو عن الفريق واعارة صلاح محسن.





ويعتبر احمد حسن ضمن قائمة صفقات المهاجمين المصريين للمارد الاحمر خلال الصيف المقبل وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 إلى 3 وذلك من الموسم المقبل.





وأبدى اللاعب موافقته على العودة للدوري المصري مصر من خلال ناديه السابق الأهلى، كما أعلن منذ ايام قليلة انه لن يلعب فى مصر الا للأهلي.



