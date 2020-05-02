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تحرك جديد من الزمالك لتجديد عقد كارتيرون

السبت 02/مايو/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

اتخذ نادي الزمالك تحرك جديد لتجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

ويحاول الزمالك من فترة تجديد عقد كارتيرون لمدة 3 مواسم قادمة ليحافظ على المدرب الفرنسي من أنظار الأندية التي أظهرت رغبة في التعاقد معه.

وقام مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بمطالبة أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة في النادي بتجهيز عقود التجديد إلى كارتيرون لتجديد عقده في الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يعلن نادي الزمالك في الساعات القليلة المقبلة عن تجديد عقد كارتيرون بشكل رسمي.

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