رزان مغربي لجمهورها: تفتكروا ضيفتنا هتغلب السقا

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نشرت الإعلامية رزان مغربي صورة عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عبر صفحتها الرسمية جمعت بين الفنان أحمد السقا و الفنانة نديم نجيم، وذلك من خلال برنامج "إغلب السقا"، وهو إحدى البرامج المذاعة في شهر رمضان عبر فضائية "MBC".



ظهرت رزان في الصورة مع الفنان أحمد السقا وأثناء تنقلهم في البرنامج ومواجهتهم إحدى التحديات للحصول على الجائزة الكبيرة، وعلقت على الصورة قائلىة:" ضيفتنا النهاردة رقيقة وطيبة لكن بتشيل حديد، بطلة الهيبة وخمسة ونص من الأخر كدة سوبر وومان.. تفتكروا هتغلب السقا؟"



ويشهد برنامج "إغلب السقا" في كل حلقة منافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية ومختلفة بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، ويذكر أن الحلقة السابقة شاهدت المواجهة بين السقا و عمرو يوسف، واستطاع السقا الفوز عليه.





ويذكر أن مسلسل "إغلب السقا" يعرض يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة السابعة مساءً، ويُعاد الساعة الثانية عشر منتصف الليل، ويذكر أن الضيوم المشاركين حتى الأن الفنان يوسف الشريف، درة، حمادة هلال، نوال الزغبي، عمرو سعد، غادة عبدالرازق، نيللي كريم ومحمد هنيدي.