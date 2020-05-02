دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان الكريم 2020

ننشر لكم دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان الكريم، الموافق 2 من مايو لعام 2020، و9 من رمضان لعام 1441 هجريا.





وعن دعاء اليوم التاسع من رمضان، الذي يحرص المسلمون على ترديده طوال اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك " اَللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا أَمَلَ المُشتاقينَ.





ومن أفضل الأدعية المسحب قولها هو "اللهم إنك عفو تُحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا مَن في طاعتهِ سعادة الدارين وفى مخالفتهِ شقاوة الدارين.





وعن الدعاء الذي يحرص المسلموين على ترديده في الوم التاسع من شهر رمضان "اللهم اجعل شهر رمضان بداية ربح لطاعتنا واجعله زيادةً لنا في مودتنا وروضةً مرادنا وبُغيتنا.



