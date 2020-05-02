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الاتحاد السكندري يستهدف ضم نجم الزمالك

السبت 02/مايو/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يستهدف نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتفاوض نادي الاتحاد السكندري في الفترة الماضية مع أكثر من صانع ألعاب لضمهم في الصيف القادم ولكن اللاعبين رفضوا عرض النادي السكندري.

ويدرس مسئولو الاتحاد حاليا التعاقد مع محمد إبراهيم نجم نادي مصر المقاصة في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

ولا يمانع نادي مصر المقاصة في بيع محمد إبراهيم في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.

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