أحمد فهمي وأكرم حسني يقرران إنشاء محافظة جديدة

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انطلقت الحلقة التاسعة، من مسلسل "رجالة البيت" ، الذي يذاع على قناة "أون" في تمام الساعة 7:45 مساءً.



قرر كل من تيمون وبومبا "أحمد فهمي وأكرم حسني" أن يقوموا بإنشاء محافظة جديدة، بعدما علموا أن شارعهم لا ينتمي لمحافظة الجيزة ولا محافظة القاهرة أيضاً.



فإجتمعوا بأهالي شارعهم، وقالوا لهم أنهم سيقوموا بإنشاء محافظة تسمى "القاهظة" ، هذه المحافظة تشمل شارعهم فقط، الذي لا ينتمى لأي محافظة، عندما سألوهم عن المحافظ تشاجر كل من تيمون وبومبا لكي يكون محافظ هذه المحافظة ومن هنا إنتهت الحلقة





يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.





ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.

