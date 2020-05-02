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استشاري قلب يوجه نصائح مهمة لمرضى ضغط الدم (فيديو)

السبت 02/مايو/2020 - 09:06 م
داليا الحسين
قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن ضغط الدم المثالي 120/70، وقد يصل ضغط الدم إلى 140 ولا تحدث مشكلة أو 60 طبيعي في حال عدم وجود أعراض.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن ضغط الدم هو القوة التي تضخ الدم عبر الأوعية الدموية، موضحا أنه عندما ينقبض القلب يقفز الدم 5 لتر في الدقيقة الأمر الذي يتسبب ضغط على جدار الأوعية الدموية وتحدث الضغط الانقباضي.

وتابع الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، أن ضغط الدم أهم مؤشر على الحالة الصحية فهو رقم حيوي للغاية، يجب الاهتمام بمتابعته بشكل دوري.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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