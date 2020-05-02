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سامي مغاوري يبتز شيكو وهشام ماجد ويتقدم لخطبة عارفة عبد الرسول

السبت 02/مايو/2020 - 09:13 م
اللعبة
اللعبة
سيدة صادق
يعرض الآن الحلقة ال12 من مسلسل"اللعبة" وذلك عبر قناة mbc مصر، وبدأ العرض الساعة 8.5مساء.

_ وقام سامي مغاوري بإبتزاز شبكو وهشام ماجد انه سيكشف سر" اللعبة " إذا لم يتم زواجة من عارفة عبد الرسول حماتهم ام إسراء وشيماء.

_ وذهب سامي مغاوري لخطبة عارفه عبد الرسول وأخذ والده ووالدتة معه، ولكن مي كساب غير مقتنعه به لوالدتها حيث انه لا يمتلك شقة.

_ويقوم" شيكو"وهشام ماجد باقناع ميرنا جميل ومي كساب للموافقه علي زواج والدتهم من "بسيوني" سامي مغاوري، وذلك لمي لا يقوم سامي مغاوري بكشف أسرار اللعبة لهم.
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يشار إلي أن المسلسل عرض في شهر يناير علي تطبيق شاهد ونال إعجاب الجمهور وزاد عدد المشاهدات للمسلسل في شهر رمضان

و تدور أحداث مسلسل "اللعبة" حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها،


ويشارك في العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "

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