سفارة المملكة في أذربيجان تجلي 147 سعودياً و6 بحرينين





وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير على تنفيدالتوجيه السامي الصادر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وبمتابعة من وزير الخارجية (حفظهم الله)القاضي برعاية وتسهيل عودة المواطنين السعوديين العالقين في الخارج.









وأوضح بن خضير بأن جميع المواطنين العالقينالراغبين في العودة إلى المملكة من جمهورية أذربيجان غادروا على رحلة الخطوط السعودية المتوجهة إلى مطار الملك عبدالعزيزالدولي في جدة.





ونيابة عن منسوبي البعثة وجميع المواطنين العالقين في أذربيجان قدم السفير الخضير شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ( حفظهما الله ) لرعايتهما الكريمة ودعمهما اللامحدود للمواطنين في الداخلوالخارج وتسخير كافة الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة لضمان سلامة المواطنين وتسهيل عودتهم إلى أرضالوطن.









وأعرب في ختام حديثه عن وافر شكره الجزيل لسمو وزير الخارجية (حفظه الله) ولكافة المسئولين بمقام الوزارة على متابعتهم المستمرة لسير عملية إعادة المواطنين العالقين والتي سبقها توفير كافة الخدمات والتسهيلات لضمان وصولهم إلىالمملكة بسلامة الله محفوفين بكل رعاية واهتمام.









من جانب آخر عبر عدد من مواطني المملكة والاسقاء البحرينيين عن شكرهملقيادة المملكة ووقفتها مع رعاياها في جميع دول العالم.





وخلال عملية التوديع من مطار حيدر عليف الدولي وصفت المواطنة نوره السويلم هذه اللحظة قائلة :" اشتاقت أرواحنا لكل نسمة هواء وقطرة ماء تسللت لخلايا أجسادنا منذ نعومة أظفارنا منوطن العز السعودية"، مضيفة :" لا شيء يضاهي حب الوطن وكل كلمة في هذه اللحظة لايمكن أن تصف مشاعرنا العميقةلعودتنا لأرضنا الغالية".





من جانب آخر تمنت المواطنة خلود ... أن ينعم العالم بوافر الصحة، وتزال هذه الغمة في القريب العاجل. كما قدمت خالص الشكر والعرفان للملك سلمان وولي عهده الأمين والقيادة الحكيمة لاتخاذها كافة الإجراءات اللازمةلتسهيل عملية رجوعنا للمملكة.





فيما أوضح المواطن عبدالله الحارثي قائلاً :" تواجهنا أمور كثيرة في الحياة قد تشعرنا بالفخروالاعتزاز، لكن كل هذه الأمور تبقى صغيرة أمام السعودية، ففي الوقت الذي اجتاح العالم الوباء، نحن السعوديين اجتاحنا حبوكرم وعز من قيادتنا الرشيدة".





وأكد المواطن ابراهيم الحربي على سعي حكومة المملكة لإجلاء مواطنيها العالقين في الخارج وتأمين سلامة وصولهم لأرض الوطن وهذا فعلاً مالمسه كل مواطن سعودي خلال لحظة توجهه لأرض الوطن ".

قامت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية أذربيجان، بإجلاء 147 مواطناً سعودياً عالقاً بالإضافة إلى 6 مواطنين من مملكة البحرين الشقيقة عالقين في جمهورية أذربيجان. وبدأت السفارة في عملية الاجلاء يوم امس من مقر أقامتهم بأحد فنادق باكوذات الخمس نجوم.