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كيف تعلم إصابتك بمرض ضغط الدم؟.. جمال شعبان يوضح

السبت 02/مايو/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، إنه عند وصول الضغط إلى 14090 يصبح الشخص مشروع مريض ضغط، مؤكدا أن هذا لا يتطلب القلق ولكن يحتاج إلى وقفة مع النفس.

وتابع خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن الوقفة مع النفس تتطلب تغيير نمط الحياة مثل تقليل تناول الملح، والعمل على تقليل الوزن، والتخلص من الكرش، والتخلص من أسباب التعصب، وتقليل تناول المنبهات والكحوليات.

وأكد استشاري أمراض القلب أن من يهمل الوقفة مع النفس في هذه الحالة يصبح الشخص مشروع مريض ضغط.

مستجدات أزمة كورونا
وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

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ضغط الدم بوابة الفجر الفجر

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