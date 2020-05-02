من مركز واحد.. كفر الشيخ تسجل إصابتين بفيروس كورونا

سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، إصابتين بفيروس كورونا المستجد بعد أن تبينت إيجابية التحاليل pcr وتم نقلهم لمستشفى العزل ببلطيم لتلقي العلاج اللازم.





وأكد مصدر طبي في تصريحات إلى "الفجر" أن الحالتين من مركز سيدي سالم وتحديدا من قرية الخوالد والحالة الأولي لسيدة تدعي "راوية.ع. أ" 60 عاما، ربة منزل، والحالة الأخرى لسيدة تدعي "شوقية. ز. م" 46 عام، ربة منزل وقد تم نقلهما لمستشفى العزل ببلطيم لتلقي العلاج اللازم، مناشدا جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة المصرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ علي صحة المواطنين، وذلك بالالتزام بكافة تعليمات الوزارة والعمل علي تقليل الازدحام





وسجلت مصر قفزة جديدة في تعداد إصابات كورونا منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، لتتجاوز الـ 6 آلاف حالة، بعد تسجيل 298 حالة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة في بيانها اليوم السبت، والذي أعلنت فيه أيضًا عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.



