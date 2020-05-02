آمنة نصير عن كورونا: الإنسان خلق عنيدا والجائحة كسرته (فيديو)

قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، إن الإنسان خلق كنودا، وعنيدا ولذلك جاءت جائحة كورونا، تأديبا للبشر.





وأضافت "نصير"، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت إن الملائكة كانت محقة فى استفسارها عن السبب وراء خلق البشر، لعلمها بما سيقوم به من فساد.





وأكدت أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، جائحة كورونا كسرت أنف البشر، ولذلك تحول أكثر وبات أكثر رقة وطيبة وحنانا وتؤدبا مع الله.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



