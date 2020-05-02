"جريمة المغرب".. قتل شاب بطريقة مروعة في الصف

"خلافات ثأرية بين عائلتين".. أسقطت شابا كجثة هامدة في نهار تاسع أيام الشهر المبارك، بقرية الغمازة الكبرى، بمركز الصف، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة بمقتل شاب بقرية الغمازة الكبرى، بنطاق المركز.





بدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وسرعة ضبط مرتكبيها.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم أحمد صبحي وكيل فرقة الصف واطفيح، والرائد أحمد يسري رئيس مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة وسؤال شهود العيان، تبين أن الجثة لشاب يدعي محمد، مصاب بطعنات بسلاح أبيض، وقتل وقت آذان المغرب.





وتحريات العقيد محمد علي مفتش مباحث شرق الجيزة، توصلت إلى أنه يوجد خلافات ثأرية قديمة بين عائلة المجني عليه وعائلة آخري، تجددت الاشتباكات بينهم اليوم السبت، سدد خلالها أحد أفراد العائلة الأخري، طعنات بجسد القتيل أسقطه قتيلا في الحال.





وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على الجثة داخل المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ارتفاع درجة حرارة الجو في نهار الشهر المبارك، دفع "محمود" الشاب العشريني العمر، إلى السباحة بمياه النيل، تاركًا ملابسه ومتعلقاته على ضفاف نهر النيل بقرية منيل شيحة التابعة لمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة.









عدم إجادة الشاب العشريني العمر السباحة، كان السبب في غرقه بمياه النيل، وتمكن الضفادع البشرية من انتشال جثته، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.









وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس من إدارة شرطة النجدة، بغرق شاب بمياه النيل، بمنطقة الميناء بقرية منيل شيحة، نطاق المركز.









اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، دفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.





وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة شاب عشريني العمر، لا يوجد اي إصابات ظاهرية بجثته.









تحريات أجهزة الأمن بالجيزة توصلت إلى أن المتوفي يدعي "محمود" من قريه الصالحية بمركز طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، وكان يقيم بمنطقة منيل شيحة منذ فترة قصيرة.



