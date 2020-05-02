الإثنين المقبل.. جلسة التصويت على الحكومة العراقية الجديدة





صرحت مصادر عراقية، مساء اليوم السبت، بأن جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستكون يوم الاثنين المقبل، نقلا عن موقع "العربية.نت".





وقالت المصادر: إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه وزارة النقل بتوفير رحلات طيران لنقل النواب من محافظات البصرة وإربيل والسليمانية إلى بغداد يوم الاثنين المقبل".





ويشار إلى أنه في شهر أبريل الماضي، أفادت مصادر سياسية بأن غالبية الكتل الشيعية أعربت عن رفضها للتشكيلة الوزارية، التي قدمها الكاظمي وطالبته باستبدال تلك الأسماء.





وذكر مصدر في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، أن اجتماع القوى الشيعية مع الكاظمي انتهى بالاتفاق على تغيير أسماء بعض المرشحين، خاصة الذين شغلوا مقاعد وزارية في حكومتي عبد المهدي والعبادي.





وأشار المصدر إلى أن إحدى الكتل الشيعية طالبت بإعادة ترشيح وزير الصحة لمنصبه في الحكومة الجديدة، دون الإشارة إلى اسم الكتلة، مضيفاً أنه "تم الاتفاق على إبلاغ القوى السنية والكردية بنتائج الاجتماع قبل تحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة".



