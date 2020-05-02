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أمنة نصير تعزي أمهات الشهداء: "يا بختكم" (فيديو)

السبت 02/مايو/2020 - 09:17 م
آمنة نصير
آمنة نصير
داليا الحسين
قدمت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية، خالص العزاء إلى أسر الشهداء الذين راحوا ضحية الدفاع عن الوطن.

ووجهت حديثها خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبيط، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت إلى أمهات الشهداء قائلة: "يا بختكم لقد أكرمكم الله سبحانه وتعالي بعز في الدنيا ولقاء مع الشهداء في الجنة".

وتابعت أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية، أن الشهيد يشفع لسبعين من أهله وأقاربه يوم القيامة ويأخذهم معه إلى الجنة.

وطالبت آمنة نصير، أمهات الشهداء بعدم الحزن على أولادهن فقد ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن الذي يستحق من الجميع الخير، ونصحت أمهات الشهداء بقراءة القرآن للشهداء والدوام على الدعاء لهم.

خروج 62 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

تسجيل 298 إصابة بكورونا و9 حالات وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 6193 حالة و415 وفاة 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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