أمنة نصير تعزي أمهات الشهداء: "يا بختكم" (فيديو)

قدمت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية، خالص العزاء إلى أسر الشهداء الذين راحوا ضحية الدفاع عن الوطن.





ووجهت حديثها خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبيط، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت إلى أمهات الشهداء قائلة: "يا بختكم لقد أكرمكم الله سبحانه وتعالي بعز في الدنيا ولقاء مع الشهداء في الجنة".





وتابعت أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية، أن الشهيد يشفع لسبعين من أهله وأقاربه يوم القيامة ويأخذهم معه إلى الجنة.





وطالبت آمنة نصير، أمهات الشهداء بعدم الحزن على أولادهن فقد ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن الذي يستحق من الجميع الخير، ونصحت أمهات الشهداء بقراءة القرآن للشهداء والدوام على الدعاء لهم.



