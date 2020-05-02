"الموارد البشرية" تدعو المتضررين من جائحة كورونا للاستفادة من الدعم الغذائي

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المحتاجين والمتضررين من جائحة كورونا من المواطنين وغيرهم للاستفادة من الدعم الغذائي.





وطالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتصال على الرقم"19911" أو تسجيل الطلبات على الرابط التالي: هنا





ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة مؤخرا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وتسجيل 7 وفيات، و210 حالة تعافي، خلال آخر 24 ساعة.

وأضافت الصحة السعودية، أن 9% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم تعود لسعوديين، و91% لغير سعوديين، و11% من الحالات للإناث، و89% لذكور.



