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"الموارد البشرية" تدعو المتضررين من جائحة كورونا للاستفادة من الدعم الغذائي
السبت 02/مايو/2020 - 09:11 م
الفجر السعودي
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المحتاجين والمتضررين من جائحة كورونا من المواطنين وغيرهم للاستفادة من الدعم الغذائي.
وطالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتصال على الرقم"19911" أو تسجيل الطلبات على الرابط التالي: هنا
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة مؤخرا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وتسجيل 7 وفيات، و210 حالة تعافي، خلال آخر 24 ساعة.
وأضافت الصحة السعودية، أن 9% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم تعود لسعوديين، و91% لغير سعوديين، و11% من الحالات للإناث، و89% لذكور.
وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي من التهاون في التعامل مع الفيروس، مشيرا إلى الحالة رقم 14 وتفاصيلها، وكيف حدثت العدوى، وبإمكان من لم يشاهد قصة الحالة، أن يتابعها عبر عش بصحة.
وأضاف المتحدث، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن بذلك بلغ عدد الحالات المتعافية 3765 حالة، فيما وصلت الإصابات إلى 25459 والوفيات إلى 176.
وبين المتحدث أن هناك 21518 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، ومعظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 139 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.
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