تصريحات مهمة لوزير الشباب عن عودة النشاط الرياضي (فيديو)

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة ما تردد مؤخرا عن عودة النشاط الرياضي قريبا بعد فترة توقف استمرت أكثر من شهر بسبب فيروس كورونا.





وأوضح "صبحي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، أن هناك عدة ملفات قيد الدراسة بمجلس الوزراء تتعلق بالنشاط الرياضي، مثل الفتح الجزئي لمراكز الشباب والأندية، وملف كرة القدم، وتدريب المنتخبات.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.



