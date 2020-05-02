Advertisements

تصريحات مهمة لوزير الشباب عن عودة النشاط الرياضي (فيديو)

السبت 02/مايو/2020 - 09:22 م
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة ما تردد مؤخرا عن عودة النشاط الرياضي قريبا بعد فترة توقف استمرت أكثر من شهر بسبب فيروس كورونا.

وأوضح "صبحي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، أن هناك عدة ملفات قيد الدراسة بمجلس الوزراء تتعلق بالنشاط الرياضي، مثل الفتح الجزئي لمراكز الشباب والأندية، وملف كرة القدم، وتدريب المنتخبات.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الشباب منظمة الصحة العالمية كورونا فيروس كورونا الفجر اشرف صبحي

أخبار تهمك

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

منذ ساعة و نصف

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 8 ساعات

تطوير وتشجير.. قرارات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن مستشفيات العزل (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ يوم

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا (فيديو)

منذ يوم

ليفربول يُهدد ريال مدريد وبرشلونة في صفقة "الصخرة"

منذ ساعة و 20 دقيقة

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. قرار مهم من "المرور" بشأن مواعيد العمل لتجديد الرخص

منذ ساعتين

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الصحة: 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الشباب يكشف موعد عودة النشاط الرياضي

غدا.. انطلاق أول بطولة كاراتيه "فيديو كونفرانس" بالدقهلية

بعد تسجيل 13 حالة.. وفيات كورونا في مصر تتجاوز 300

محمد بسيوني: الدوري النمساوي سيعود بدءا من منتصف مايو

البابا تواضروس: فيروس كورونا هدفه إيقاظ علاقة الإنسان بربه (فيديو)

غدا.. إطلاق أكبر قافلة مساعدات غذائية للأسر المستحقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

07:29 م

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

08:19 م

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

04:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة