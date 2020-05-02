Advertisements

عاجل.. هاشتاج "الاختيار حارقهم" يتصدر "تويتر" بالتزامن مع عرض الحلقة التاسعة

السبت 02/مايو/2020 - 09:25 م
الاختيار
الاختيار
ولاء عبد الناصر



تصدر هاشتاج الاختيار حارقهم، تريند "تويتر"، وذلك أثناء عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين«مربع البرث» بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017 أثناء التصدى لهجوم إرهابى.


يذكر أن "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي




ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

أخبار تهمك

الصحة: 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار مهم من "المرور" بشأن مواعيد العمل لتجديد الرخص

منذ أقل من ساعتين

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا (فيديو)

منذ يوم

ليفربول يُهدد ريال مدريد وبرشلونة في صفقة "الصخرة"

منذ ساعة و 16 دقيقة

تطوير وتشجير.. قرارات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن مستشفيات العزل (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ يوم

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

منذ ساعة و 26 دقيقة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

07:29 م

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

08:19 م

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

04:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة