كيف نقوم بتعويض موائد الرحمن؟.. "الإفتاء" تجيب (فيديو)

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السبت 02/مايو/2020 - 09:25 م
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن إطعام الطعام لوجه الله في رمضان، هي من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد إلغاء الموائد العامة، من خلال تغليف الطعام وتوزيعه بطريقة لا يوجد فيها أي تجمعات، أو توزيع الطعام من خلال الجمعيات المعتمدة المقرة من قبل الدولة. 

وتابع "عمران"، خلال حواره ببرنامج "فتاوي"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن البعض كان يقوم بإعداد الموائد في رمضان، لأن لها شكل اجتماعي حسن، أما الآن فتوزيع الطعام يكون في سرية، وهذا أكثر ثوابًا، مشددًا على ضرورة التمسك بعادة إطعام الطعام بسرية، لأن هذا يجعلنا أقرب إلى الله عز وجل.


وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

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