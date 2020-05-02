بيراميدز يخطط لخطف نجم جديدة من الزمالك





يخطط مسئولو نادي بيراميدز لحسم صفقة من العيار الثقيل، من داخل صفوف الزمالك في فترة الانتقالات المقبلة.





ويسعى بيراميدز للتعاقد مع محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك في الصيف المقبل لتدعيم خط الدفاع.





ويعد محمد عبدالغني من افضل المدافعين فى الدوري المصري بعد تألقه مع الزمالك فى الموسم الماضي وخاصة ظهوره الاكثر من رائع فى كأس الكونفدرالية وكأس مصر امام بيراميدز.









وتري إدارة بيراميدز ان محمد عبدالغني افضل بديل فى حاله رحيل عبدالله بكري لنادي الزمالك فى الفترة القادمة.



