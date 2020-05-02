تأجيل استئناف منافسات تنس الطاولة بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة اليوم السبت تمديد تعليق المنافسات في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأكد الاتحاد الدولي لتنس الطاولة في بيان عبر موقعه الرسمي أنه مدد تعليق المنافسات حتى نهاية يوليو.





وأشار البيان إلى أنه سيتم متابعة الأوضاع عن كثب تحسبا لعودة المنافسات في اغسطس المقبل.





كما قرر الاتحاد إلغاء جولة بطولة العالم للأساتذة حتى نهاية عام 2020.





وسيتخذ الاتحاد الدولي لتنس الطاولة قراره بشأن مصير بطولة العالم للفرق في يونيو المقبل.





ويستهدف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة أيضا تقليص نفقات التشغيل لمواجهة الأثار المترتبة على جائحة كورونا.





ويعقد الاتحاد الدولي لتنس الطاولة اجتماعه المقبل يوم الثاني من يونيو المقبل لبحث أي مستجدات تطرأ على الساحة.



