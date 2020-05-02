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أحمد فهمي يستئصل بنفسه "كلية" والده للحصول على المال

السبت 02/مايو/2020 - 09:41 م
رجالة البيت
رجالة البيت
نادين نجدي



انطلقت الحلقة التاسعة، من مسلسل "رجالة البيت" ، الذي يذاع على قناة "أون" في تمام الساعة 7:45 مساءً.


حيث تشاجر كل من أحمد فهمي وأكرم حسني "تيمون وبومبا" لكي يمسكوا حكم المحافظة الجديدة، التي قرروا إنشائها، فخطط كل منهم لخطة لكي يدير بها المحافظة الجديدة "القاهظة".

قام تيمون بعمل عملية لوالده "عيد" بيومي فؤاد، فقام بإستئصال كليته، لكي يبيعها ويحصل على مال مقابلها، ووافق والده على هذه العملية.


يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.


ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.

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