بديل رمضان صبحي.. ماذا قدم محمد شريف مع إنبي؟ (أرقام)

بات محمد شريف مهاجم الأهلي المعار إلي إنبي، مرشحًا بقوة للعودة إلي القلعة الحمراء، في الموسم المقبل، وذلك بعد تألقه وتقديمه مستويات رائعة رفقة الفريق البترولي خلال الموسم الحالي، قبل توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وترغب لجنة التخطيط بالأهلي، استعادة محمد شريف في الموسم الجديد، لتعويض الرحيل المحتمل لـ رمضان صبحي حال فشل شرائه أو تمديد إعارته من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي في الموسم المقبل.





ويمتلك محمد شريف إمكانيات فنية وبدنية هائلة، كما يمتاز بالسرعات اللازمة التي تساعده على صناعة الفارق مع الفريق الأحمر، بخلاف أنه يجيد اللعب بكلتا قدميه، كما أنه يجيد اللعب في اكثر من مركز منها الجناح الأيمن والأيسر، ومهاجم صريح، ومهاجم ثان.





كشف حساب محمد شريف مع إنبي

انتقل محمد شريف إلي نادي إنبي خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2019، بحثا عن المشاركة بشكل أساسي، وذلك بعدما فشل في الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر.





خاض محمد شريف 17 مباراة مع فريق إنبي في الموسم الحالي، في إجمالي دقائق لعب فعلية (1445 دقيقة)، وسجل 9 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.





ويحتل محمد شريف وصافة ترتيب هدافي بطو لة الدوري الممتاز برصيد 9 أهداف، خلف عبد الله السعيد متصدر الترتيب برصيد 13 هدفًا.





ويعد محمد شريف وزميله أكرم توفيق المعار لفريق الجونة الأقرب للعودة إلي النادي الأهلي في نهاية الموسم الحالي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد.