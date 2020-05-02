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قيس الشيخ نجيب يعترف لدانييلا رحمة بسر خطير عن طفولته في الحلقة 9 من أولاد آدم

السبت 02/مايو/2020 - 10:32 م
أولاد آدم
أولاد آدم
لمياء علي
انطلقت اليوم الحلقة التاسعة من مسلسل "أولاد آدم"، وهو من بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.

شهدت الحلقة أجواء رومانسية جمعت بين سعد ومايا بعد كل المشاجرات التي حدثت بينهما طوال الأيام الماضية.

واعترف سعد لمايا بسر خطير عنه في طفولته وقال لها إنه لقيط وليس له أب وأم، وأن أهله قاموا بوضعه عند باب الملجأ وبعدها بدأ يسكن في الشوارع.

وتتصاعد الأحداث وتطلب مايا منه أن يعترف لها بحبه ولكنه لايهتم وفقط يامرها بألا ترد على أي شخص غيره.

يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

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