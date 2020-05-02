زين يذهب لمقابلة الجرسون ولكنه يصدم في "النهاية"

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بدأ منذ قليل مسلسل "البداية"، ويذهب زين الى المطعم ليسأل عن الجرسون عدنان ويتفاجئ أنهم طردوا من الواحة لاكتشاف سرقته.



تبكي صباح أثناء حبسها وتتذكر زين وحبها له لخمس سنين، وتصبرها صديقتها داليا شوقي، وتبكي رضوى لاختفاء روبوت زين والتي تعتقد أنه زوجها زين.







وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.