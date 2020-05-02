لهذا السبب.. ريناد تلجأ للسرقة في "النهاية"

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، تذهب ريناد للبحث عن عمل وأنها لا تريد مال وتعيش معهم فقط بعملها، ولكن الرجل يرفض ويصرخ عليهم ثم يقول أخوها أنه جعان وتسرق له تفاح ويجري ورائهم الرجل مشبههم باللصوص.



ويقترح أخوها أن يرجع للرجل التفاح حتى يوافق على عملهم معه، أو يذهبون لجدهم ابراهيم ولكنها ترفض وتطلب منه أن يأكل.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.