رئيس "العربية للتصنيع": أنتجنا غرف عزل بكاميرات لتواصل المريض وأسرته

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع: إن الهيئة وضعت خطة بناءً على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها كيانا صناعيا كبيرا للمشاركة في مجابهة كورونا.





وأضاف "التراس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن هذه الخطة نجحت وبدأت الهيئة في إنتاج بوابات تعقيم مجهزة بكاميرات تلفزيونية لقياس الحرارة وتسجيل صورة العابر بحيث يسهل تتبعه حال ارتفاع درجة حرارته.





ونوه بأنها مصممة بأسلوب الضباب لمنع وجود رذاذ على الملابس، على أن يتم التعقيم خلال 5 ثواني.





وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة أنتجت غرفة عزل طبي مجهزة طبية لتكون غرفة عزل أو غرفة عناية مركزة، مزودة بكاميرات، ويمكن للمريض داخلها الحديث مع عائلته فيديو عبر الهاتف، وهذا بخلاف الطهرات وأدوات التعقيم بالكامل.



