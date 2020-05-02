إخلاء سبيل بديع أبو شقرا وانهيار دانيا أبرز أحداث الحلقة ال 12 من بردانة أنا 2

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انطلقت منذ قليل حلقة جديدة من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني "بردانة أنا" وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.



وشهدت الحلقة مفاجآت كثيرة كان أبرزها أن باسم قد نجحت خطته في الهروب من مأزق حبسه وبالفعل أخبر زياد دانيا بأن القاضي سيحكم بإخلاء سبيله.



وهدد باسم دانيا في القسم بأنه سيتزوجها ولن تهرب منه أبدا وبدأت المشادة الكلامية بينهما حتي لجأت دانيا بزياد وهو الضابط الذي تجمعه بها قصة حب.



وكان مسلسل "بردانة انا" قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.



العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.