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نشأت الديهي: مسلسل "الاختيار" رفع حالة الوعي عند المصريين
السبت 02/مايو/2020 - 10:35 م
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي: إن مسلسل "الاختيار" الذي يجسد شخصية الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، نقل وعي المسلمين من منطقة لمنطقة أخرى، وأصبح هناك استعداد لدى الشعب بأكمله عقب حادث بئر العبد للتضحية بأروحهم في مواجهة الإرهابيين.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن ما بدأته الدولة من انتاج دراما تاريخية توثيقة تمثل سطور مضيئة في تاريخ الدولة المصرية، كي تتذكر الأجيال الحالية ما يحدث في سيناء، جعل الشعب المصري في حالة يقظة ووعي غير مسبوق.
وعرض صورة لأم أحد شهداء بئر العبد، وهي تبكي أبنها الوحيد وتودع جثمانه، معقبًا: "من حرق قلب هذه الأم بفتوى كافرة وتمويل وتنفيذ مسموم، هذا الألم والغضبة والحزن والمشهد الجنائزي لا يمكن لأحد أن يعبر عن ما في صدر أم الشهيد التي فقدت ابنها الوحيد".
كما استعرض صورة والد شهيد يحمل جثمانه ولده، معقبًا: "يحمل ما تنوء الجبال عن حمله، اللهم أفرغ عليهم صبرًا".
ودعا، الله أن ينتقم من مرتكبي حادث بئر العبد، قائلًا: "اللهم احرق قلوب آئمة الكفر هم وأهاليهم وافضحهم وفرق جمعهم".
وناشد، الشركة المنتجة بتخليد ذكرى كافة الأبطال بسلسلة من الأعمال الدرامية، مشددًا على أن الاختيار فيضان من الوطنية يتفجر من ثنايا قصص حقيقية.
خروج 62 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.
تسجيل 298 إصابة بكورونا و9 حالات وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 6193 حالة و415 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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