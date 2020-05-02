نشأت الديهي: مسلسل "الاختيار" رفع حالة الوعي عند المصريين

قال الإعلامي نشأت الديهي: إن مسلسل "الاختيار" الذي يجسد شخصية الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، نقل وعي المسلمين من منطقة لمنطقة أخرى، وأصبح هناك استعداد لدى الشعب بأكمله عقب حادث بئر العبد للتضحية بأروحهم في مواجهة الإرهابيين.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن ما بدأته الدولة من انتاج دراما تاريخية توثيقة تمثل سطور مضيئة في تاريخ الدولة المصرية، كي تتذكر الأجيال الحالية ما يحدث في سيناء، جعل الشعب المصري في حالة يقظة ووعي غير مسبوق.





وعرض صورة لأم أحد شهداء بئر العبد، وهي تبكي أبنها الوحيد وتودع جثمانه، معقبًا: "من حرق قلب هذه الأم بفتوى كافرة وتمويل وتنفيذ مسموم، هذا الألم والغضبة والحزن والمشهد الجنائزي لا يمكن لأحد أن يعبر عن ما في صدر أم الشهيد التي فقدت ابنها الوحيد".

كما استعرض صورة والد شهيد يحمل جثمانه ولده، معقبًا: "يحمل ما تنوء الجبال عن حمله، اللهم أفرغ عليهم صبرًا".





ودعا، الله أن ينتقم من مرتكبي حادث بئر العبد، قائلًا: "اللهم احرق قلوب آئمة الكفر هم وأهاليهم وافضحهم وفرق جمعهم".





وناشد، الشركة المنتجة بتخليد ذكرى كافة الأبطال بسلسلة من الأعمال الدرامية، مشددًا على أن الاختيار فيضان من الوطنية يتفجر من ثنايا قصص حقيقية.



