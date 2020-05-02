تعليق "الصحة العالمية" على تصاعد أرقام الإصابات بـ " كورونا " في مصر (فيديو)





علق الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية على تصاعد أرقام الإصابات بفيروس كورونا " في نهاية السبوع الحادي عشر وبداية الثاني عشر منذ دخول الوباء لمصر في منتصف فبراير قائلًا" من الصعب الحكم الأن الحكم على معدلات الإصابة والجزم بأنها في مرحلة الذورة ومن ثم الثبات ثم الانحدار ويصعب التكهن بها خاصة أنه مرهون بوعي الناس في مسالة التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أنه زاد الالتزام سنصل لمرحلة الذروة سريعًا ومن ثم الثبات ثم الانحداروأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الأن"، المذاع على فضائية العربية الحدث "، مساء السبت أن أعداد الإصابات تراكمية للأسابيع الماضية وليست وليده اللحظة، مناشدا الشعب المصري بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوصول للذروة سريعًا ومن ثم الثبات؛ حيث أنه كلما قل الالتزام زادت فترة التصاعد في الإصابات وتأخرت مرحلة الذروة.وحول الإجراءات الاحترازية وتقليصها في الآونة الأخيرة وتحذيرات الصحة العالمية للعالم قال الخولي: " أصدرنا دليل إرشادي للدول تساعد في اتخاذ قراراتها فيما يخص تقليص الإجراءات الاحترازية أو زيادتها في أوقات معينة والأمر برمته يتوقف على عدة عوامل".وأوضح أن أول هذه العوامل أن يكون المرض تحت السيطرة وهذا يتعلق بالمنحنى الوبائي لكل دولة فيما يتعلق بمعدل انحدار الإصابات ومقدرة كل دولة في عزل المصابين وقدرتها على الترصد؛ ومن ثم تقليل الإصابات والوفيات، وكذلك الحال في حال عودة العمل الالتزام بتعليمات صارمة من التطهير وغسيل الأيدي والتباعد المكاني في أماكن العمل، ومراعاة الفئات الأكثر هشاشة والأكثر عرضة للإصابة إصحاب الأمراض المزمنة، منوها إلى أن العامل الأهم في هذا الدليل هو الوعي المجتمعي الذي يساعد كل دولة في إخاذ القرار المناسب حيث أن تخفيف الإجراءات مبكرًا دون وعي مجتمعي يؤدي لتدهور مفاجئ ".وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.