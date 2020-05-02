رامز جلال يحتفل مع جمهوره على "إنستجرام".. فما السبب

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شارك الفنان رامز جلال سعادته مع متابعيه وجمهوره، عبر نشر صورة عبر حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"وذلك بعد وصول حسابه ل 7 مليون متابع، وعلق شكرا لأجمل فانز" حيث يعرض لرامز جلال هذا العام في السباق البرامجي في رمضان 2020 برنامج "رامز مجنون رسمي".





وعبر عن سعاداته بنشر صورة مكتوب بها 7 مليون متابع على "إنستجرام"، وبها صورة له من برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، حيث علق على الصورة قائلا:" ماشاء الله لا قوة إلا بالله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، 7 مليون متابع شكرا لأجمل فانز في العالم، وربنا يتممها على خير ويكملها بالستر"، وانهالت عليه التعاليقات من حيث:" مبروك تستاهل"، وجملته الشهيرة:" كتر يارب من اللايك والشير"، "تستاهل كل خير"، يارب يزيدك ويبارك يارب العالمين".





والجدير بالذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي من إعداد وتقديم رامز جلال يُعرض في موسم رمضان 1441 هـ / 2020م بشكل يومي على قنوات إم بي سي، البرنامج من إخراج محمد نصير وإنتاج مجموعة إم بي سي، تم تصوير مقالب البرنامج في دبي، الامارات، وجاءت حلقات السابقة حتى الأن لعرض مقالب مع عدد من نجوم الفن و المشاهير وهم الفنانة غادة عادل، ولاعب النادي الأهلى علي معلول، الفنانة ياسمين صبري، الفنانة أمينة خليل، الفنان الكوميدي السعودي حسن عسيري، للفنانة ياسمين رئيس و بدرية طلبة".