مستشار الرئيس يحذر: إحنا في مرحلة حاسمة بسبب كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: إنه لا يوجد دواء حتى هذه اللحظة، يقضي على فيروس كورونا بنسبة 100%، وما يستخدم الآن، هو بعض العقارات التي تستخدم لعلاج الأنفلونزا العادية أو بعض الأمراض الأخرى، التي أثبتت فاعليتها بصورة ملحوظة ضد فيروس كورونا في بعض الحالات بنسبة 30%.





وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء السبت، أن وزارة الصحة تستخدم الآن بلازما المتعافين في علاج المصابين بفيروس كورونا، لأن هذه البلازما تحتوي على أجسام مضادة ضد الفيروس.





وأشار إلى أن هناك بعض الحالات تحسنت بالعلاج بالبلازما.





وأضاف "أرجوا أن تستجيب الناس لنداء الوطن بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة أننا في مرحلة حاسمة من انتشار هذا الفيروس".



