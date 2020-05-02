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مستشار الرئيس يحذر: إحنا في مرحلة حاسمة بسبب كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 10:38 م
مستشار الرئيس
مستشار الرئيس
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: إنه لا يوجد دواء حتى هذه اللحظة، يقضي على فيروس كورونا بنسبة 100%، وما يستخدم الآن، هو بعض العقارات التي تستخدم لعلاج الأنفلونزا العادية أو بعض الأمراض الأخرى، التي أثبتت فاعليتها بصورة ملحوظة ضد فيروس كورونا في بعض الحالات بنسبة 30%.

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء السبت، أن وزارة الصحة تستخدم الآن بلازما المتعافين في علاج المصابين بفيروس كورونا، لأن هذه البلازما تحتوي على أجسام مضادة ضد الفيروس.

وأشار إلى أن هناك بعض الحالات تحسنت بالعلاج بالبلازما. 

وأضاف "أرجوا أن تستجيب الناس لنداء الوطن بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة أننا في مرحلة حاسمة من انتشار هذا الفيروس".

خروج 62 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

تسجيل 298 إصابة بكورونا و9 حالات وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 6193 حالة و415 وفاة 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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منظمة الصحة العالمية متعافين فيروس كورونا فيروس علاج كورونا العلاج بالبلازما

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