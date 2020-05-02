تصريح صادم من مسئول بـ"الصحة العالمية" بشأن كورونا (فيديو)

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية: إن المنظمة تتوقع موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ولفت إلى أن تخفيف الإجراءات الاحترازية من دون وعي مجتمعي قد يؤدي لتدهور كبير وحدوث موجة ثانية أكثر صعوبة".





وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الأن"، المذاع على فضائية العربية الحدث"، مساء السبت أن الإصابات بالنسبة لمصر لها عوامل مختلفة فبالنسبة لوصول الحالات متأخرة هذا تساؤل يحتاج دراسة من وزارة الصحة، "هل هذا يعود لقلة وعي مجتمعي".





وتابع "معظم الإصابات وأرقام مصر تكشف فقط قمة الجبل وليس بقية أجزائه وبالتالي يصعب مقارنتها بدول أخرى وكل الدول تجتهد في الوصول لأكبر عدد من المصابين".



