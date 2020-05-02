مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا تكشف السر وراء زيادة أعداد المصابين

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في مصر، إننا الآن في مرحلة الحذر الشديد بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر.





وأوضح "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، أن زيادة عدد الإصابات يعني أن الوعي المجتمعي لدى الشعب المصري ليس كاملا حتى الآن، منوها بأن الوضع كان في منتهى السوء خلال الـ 14 يوما التي سبقت شهر رمضان.





واعتبر رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في مصر، أن زيادة الأعداد التي نشهدها حاليا سببها التجمعات وسلوكيات المواطنين خلال الفترة التي سبقت شهر رمضان.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



