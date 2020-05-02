"الصحة العالمية" تزف بشرى بشأن معدلات وفيات كورونا بمصر (فيديو)

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية: إن معدلات الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر تراجعت، مقارنة ببداية المرض وهذا يعود إلى توسع الدولة في إجراء الفحوصات".





وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الأن"، المذاع على فضائية العربية الحدث"، مساء السبت أن 80% من الإصابات في مصر هي صاحبة أعراض بسيطة وبالتالي ممكن علاجها منزليًا.





وناشد المواطنين بالتوجه في حال الشعور بالأعراض للمستشفيات حتى تتمكن الصحة من زيادة الترصد والمحاصرة لانتشار المرض؛ ومن ثم تكون الصورة أوضح لحجم الإصابات ".



