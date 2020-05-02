مستشار الرئيس يعلن الموعد النهائي لإيجاد علاج كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: إن الدولة المصرية، تتابع بدقة ما يحدث على مستوى العالم فيما يخص فيروس كورونا، وعلى المستوى المحلي أيضًا، وكل خطوة أو حركة تتم في الداخل تحسب وفق توازن شديد بين صحة البلد والصحة الاقتصادية.





وأضاف "كل خطوة تدرس بأرقام وإحصائيات دقيقة للحفاظ على صحة المصريين والدولة المصرية".





وتابع "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أنه في غضون حد أدنى من 9 إلى 12 شهرا، سيتم التوصل إلى عقار لفيروس كورونا، وسيكون فيروس عاديًا سيتعايش معه الجميع ويكون أقل حدة.





وتابع "سوف تأتي فترة على المجتمع الدولي عامة ونحن جزء منه وستتراجع حدة فيروس كورونا بعدما يكتسب الجميع مناعة منه ويتم التوصل إلى مصل له وسيصبح فيروسا عاديًا".



