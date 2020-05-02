هل عقار "رمديسيفير" يعالج كورونا؟.. "الصحة العالمية" تجيب (فيديو)

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية: إن هناك عدة عقارت مستخدمة لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيًرا إلى أن مستقبل عقار "رمديسيفير" لا زال مبكرًا الحكم عليه.





وأوضح "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الأن"، المذاع على فضائية العربية الحدث"، مساء السبت أن هذا العقار يحتاج إلى موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والموافقة جاءت بصورة عاجلة عاجلة لمساعدة الحالات الطارئة والخطرة وليس لكل الحالات.





وتابع استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية "هناك كثير من الدراسات ونحن على موقفنا في إجراء اختبارات سريرية ونحن كمنظمة للصحة العالمية دائمًا نهتم بأن يكون أي عقار له نتائج إيجابية وأعراض وآثار أقل وبالتالي نحتاج لوقت أكبر".



