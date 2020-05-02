لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في مصر، أن مصر لديها خطوطا علاجية مختلفة، وتعمل على تطبيق البروتكولات الجديدة في علاج الحالات المرضية.





وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، إلى أن بدأت مؤخرا تطبيق بروتكول العلاج ببلازما المتعافين، معقبا: "جمعنا البلازما من بعض المتعافين لاستخدامها".





وكشف رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في مصر، عن أن نتائج استخدام البلازما في علاج المصابين مبشرة حتى الآن.



