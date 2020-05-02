Advertisements

مؤنس يبدأ البحث عن عزيز بعد تحقيقه مع زينة في "النهاية"

السبت 02/مايو/2020 - 11:07 م
النهاية
النهاية
روان هيثم
يتحدث رئيس انيرجي كو مع مؤنس ويطالبه أن يوصل الحصة بنفسه ويحاول حل مشكلة الوعي التي تعرضوا لها وانه سوف يعطيه مكافأة.

ليرد مؤنس أنه يعمل وغير منتظر صرف مكافأت، ثم يريه رئيس انيرجي كو حصته ويستغرب مؤنس أنه يعرف أن رضوى لا يتم صرف لها مكافأة هذا الشهر.

يحقق مؤنس مع زينة ويستأذنها أن يفكر بصوت عالي ولماذا معه سلاح وأن الذي يريد عمل شئ يجب أن يكون قده، ويقول لها أنه اكتشف ان شريكه ينصب عليه ويتمنى معرفة المكان الذي سيذهب اليه وتركه في هذه المشكلة بمفرده وصباح لا تريد أن تقص له الحقيقة.

ويقول لها أنه غير قادر ويريد معرفة الحقيقة فقط أما ان يرسلها الى جنوب غرب أوروبا وتقول له أنها أعطتها لصباح ولا تدري ماذا فعلت بها.

يبدأ مؤنس بالبحث وراء عزيز ويأمر بأن يرسلوا له ملف عزيز بالكامل.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

أخبار تهمك

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ يوم

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة لنجم المقاولون العرب بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار"

منذ ساعة و 26 دقيقة

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا (فيديو)

منذ يوم

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم جديدة من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 10 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم نجم صن دوانز

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 م

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار"

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

07:29 م

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

08:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة