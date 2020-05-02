"التموين" تبدأ صرف المستحقات التموينية لشهر مايو مع طرح كوبونات لشراء السلع

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بداية من يوم الجمعة الماضية صرف مستحقات التموينية من سلع لأصحاب البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي.

ويشهد صرف السلع التمونية هذا الشهرمع تعميم وزارة التموين والتجارة الداخلية، لفكرة طرح كوبونات لشراء السلع بقيمة 20 جنيه و 50 جنيه و100 جنيه للكوبون الواحد، حيث يحصل المواطن مقابل شرائه هذا الكوبون على سلع كثيرة.

المواطن يستطيع شراء ما يحتاج بهذة الكوبونات:

وقد أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن فكرة تلك الكوبونات قد تم طرحها من جانب أحد المواطنين، وهى الفكرة التى لاقت ترحيباً وقامت على الفور الشركة القابضة للصناعات الغذائية لدراستها ووضعها موضع التنفيذ بما يحقق الهدف منها باعتبارها أحد أوجه التكافل الاجتماعى حيث ستساعد المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة فى توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية أو المستلزمات الرمضانية لافتا إلى أن هذه الكوبونات السلعية ستكون بقيمة مالية يصرف مقابلها سلع بحيث تضمن للمواطنين حرية الحصول على السلع التى يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقاً لاحتياجاتهم

القابضة الغذائية تحدد 68 موقع لبيع الكوبونات:

ومن جانبه حددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشكل مبدئى عدد (68) موقع تابع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة كأماكن بيع الكوبونات السلعية وان المواطن حامل هذا الكوبون السلعى سيتمكن من صرف الكوبون كسلع حسب قيمة كل بدون من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تصل إلى 1300 مجمع استهلاكى ينتشرون فى كافة محافظات الجمهورية، ولن يسمح باستبدال البون بنقود، و استخدامه لمرة واحدة فقط