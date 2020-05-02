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حاكم نيويورك يجدد تحذيره من تخفيف قيود فيروس كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 10:42 م
حاكم ولاية نيويورك الأمريكية
حاكم ولاية نيويورك الأمريكية
وكالات

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، اليوم السبت، إنه "يعارض مطالب سابقة لأوانها بشأن إعادة فتح الولاية خشية من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتاً إلى أنه يعلم بأن الناس يعانون في غياب الوظائف، لكنه شدد على ضرورة فهم فيروس كورونا بشكل أكبر.

وأضاف كومو: أنه "بحاجة إلى معلومات أكثر عن تأثير الجائحة على نيويورك، أشد الولايات تضرراً بالوباء، قبل أن يخفف القيود"، وذلك مع تحرك حكام نصف الولايات الأمريكية تقريباً لإعادة فتح النشاط الاقتصادي بشكل جزئي، موضحاً أنه "عندما تكون في موقف لا تعتاده فإن هذا لا يعني أن تتقدم بشكل أعمى".

وأشار إلى أن 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تدخل المستشفيات في ولاية نيويورك يومياً، مضيفاً أن المسؤولين لم يحددوا بعد من أين تأتي الإصابات، وهو ما اعتبره سبباً كافياً للإبقاء على العزل العام.

وأظهر إحصاء وكالة الأنباء العالمية "رويترز" أنه حتى السبت زاد عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى 1.1 مليون حالة من بينها 65 ألف حالة وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,456 مليون إصابة، بينهم أكثر من 243 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,102 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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