حاكم نيويورك يجدد تحذيره من تخفيف قيود فيروس كورونا





قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، اليوم السبت، إنه "يعارض مطالب سابقة لأوانها بشأن إعادة فتح الولاية خشية من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتاً إلى أنه يعلم بأن الناس يعانون في غياب الوظائف، لكنه شدد على ضرورة فهم فيروس كورونا بشكل أكبر.





وأضاف كومو: أنه " بحاجة إلى معلومات أكثر عن تأثير الجائحة على نيويورك، أشد الولايات تضرراً بالوباء، قبل أن يخفف القيود"، وذلك مع تحرك حكام نصف الولايات الأمريكية تقريباً لإعادة فتح النشاط الاقتصادي بشكل جزئي، موضحاً أنه "عندما تكون في موقف لا تعتاده فإن هذا لا يعني أن تتقدم بشكل أعمى".





وأشار إلى أن 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تدخل المستشفيات في ولاية نيويورك يومياً، مضيفاً أن المسؤولين لم يحددوا بعد من أين تأتي الإصابات، وهو ما اعتبره سبباً كافياً للإبقاء على العزل العام.





وأظهر إحصاء وكالة الأنباء العالمية "رويترز" أنه حتى السبت زاد عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى 1.1 مليون حالة من بينها 65 ألف حالة وفاة.



