تطورات حالة عميد "طب أسنان القاهرة" المصاب بكورونا (فيديو)

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة: إن عميد كلية طب الأسنان المصاب بفيروس كورونا، يقضي فترة العزل في المستشفى الفرنساوي بعد ثبوت إيجابية تحاليله ويخضع للإجراءات الطبيعية المعتادة بالإضافة إلى إجراء مسحات طبية للمخالطين له.





وأضاف "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الأن"، المذاع على فضائية العربية الحدث"، مساء السبت، أن المبنى الذي كان العميد يقبع فيه تم إخلائه وتعقيمه بالكامل، كاشفًا عن أن هذا المبنى ليس له علاقة بالخدمات العلاجية المقدمة للجمهور فيما يخص معامل إنتاج الأسنان أو العيادات.





وأوضح أن مبنى العميد مبنى لمكاتب إدارية بالكامل وسوف يستمر إغلاقه لمدة 15 يومًا حتى الانتهاء من عملية التعقيم.





ونوه بأن مبنى القصر العيني الفرنساوي تم تخصيصه لطاقم أعضاء هيئة التدريس والعاملين المصابين بفيروس كورونا؛ حيث أن القاهرة كجامعه بها نحو 13 ألف عضو هيئة تدريس، وكجزء من مسئوليتها الاجتماعية تجاه أعضائها خصصت القصر الفرنساوي لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.





وكشف المتحدث باسم جامعة القاهرة، عن أن ميزانية العلاج تتحملها جامعة القاهرة وبالفعل تم تحويل 24 مليون جنيه منذ نهاية إبريل الماضي لهذا الغرض.





وأشار إلى أن بعض الجهات الأجنبية طالبت تخصيص جناح لها في المبنى لعلاج ذويها فيه من المصابين، معقبا: "قدمنا لهم عروضًا تخص الأسعار ولم يتم التنفيذ حتى الآن.





ولفت إلى أن وزارة الصحة لديها 34 مستشفى خصصتهم للعزل الصحي.



