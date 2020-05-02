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تطورات حالة عميد "طب أسنان القاهرة" المصاب بكورونا (فيديو)
السبت 02/مايو/2020 - 10:54 م
داليا الحسين
قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة: إن عميد كلية طب الأسنان المصاب بفيروس كورونا، يقضي فترة العزل في المستشفى الفرنساوي بعد ثبوت إيجابية تحاليله ويخضع للإجراءات الطبيعية المعتادة بالإضافة إلى إجراء مسحات طبية للمخالطين له.
وأضاف "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الأن"، المذاع على فضائية العربية الحدث"، مساء السبت، أن المبنى الذي كان العميد يقبع فيه تم إخلائه وتعقيمه بالكامل، كاشفًا عن أن هذا المبنى ليس له علاقة بالخدمات العلاجية المقدمة للجمهور فيما يخص معامل إنتاج الأسنان أو العيادات.
وأوضح أن مبنى العميد مبنى لمكاتب إدارية بالكامل وسوف يستمر إغلاقه لمدة 15 يومًا حتى الانتهاء من عملية التعقيم.
ونوه بأن مبنى القصر العيني الفرنساوي تم تخصيصه لطاقم أعضاء هيئة التدريس والعاملين المصابين بفيروس كورونا؛ حيث أن القاهرة كجامعه بها نحو 13 ألف عضو هيئة تدريس، وكجزء من مسئوليتها الاجتماعية تجاه أعضائها خصصت القصر الفرنساوي لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.
وكشف المتحدث باسم جامعة القاهرة، عن أن ميزانية العلاج تتحملها جامعة القاهرة وبالفعل تم تحويل 24 مليون جنيه منذ نهاية إبريل الماضي لهذا الغرض.
وأشار إلى أن بعض الجهات الأجنبية طالبت تخصيص جناح لها في المبنى لعلاج ذويها فيه من المصابين، معقبا: "قدمنا لهم عروضًا تخص الأسعار ولم يتم التنفيذ حتى الآن.
ولفت إلى أن وزارة الصحة لديها 34 مستشفى خصصتهم للعزل الصحي.
خروج 62 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.
تسجيل 298 إصابة بكورونا و9 حالات وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 6193 حالة و415 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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