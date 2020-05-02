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عزيز يبدأ بالتحرك تجاه الروبوت ويندم على ما فعله في "النهاية"

السبت 02/مايو/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
روان هيثم
يذهب سعادة وعزيز للاختباء في مكان ويقول عزيز أن هذه الورشة الذي تربى معه ويخبئ بها جميع الأشياء لأن نص ما يعمل به في الممنوعات والنص الأخر سوف يمنع أيضا.

ويسألوا سعادة كم وقت سيستغرقوا في جلوسهم بهذا المكان ليقول له حتى تنحل مشكلة زين لأن جميع البشر سيموتون وأنه فعل غلطة.

ويندم على ما فعله وأنه حاول مساعدة صباح لأنها رأف بحالها ويرى الروبوت في الخارج وليس المنزل ليتجه اليه وأن هذا سهل له أنه في الشارع.

يقابل الروبوت ريناد وأخواتها ويعتقدوا أن زين فقد ذاكرته ويحاولوا مساعدته، وتقول ريناد أن يذهب لشركته لأنهم بالتأكيد محتفظين بوعيه ويقرروا أن يسألوا عن مكان الشركة.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

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