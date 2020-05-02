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محافظ مطروح: غالبية إصابات كورونا من الوافدين

السبت 02/مايو/2020 - 11:00 م
المحافظ
المحافظ
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح: إن هناك حالة من الوعي والإحساس بالمسئولية من قبل المواطنين تجاه مواجهة فيروس كورونا المتسجد "كوفيد19"، معقبًا "الناس عندها إحساس بالمسئولية ولا يوجد أية مخالفة الحمد الله الناس عندها التزام كامل وهو ما أفرحنى كون ذلك سيساعدنا فى القضاء على الفيروس".

وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء السبت، أن القرى السياحية بالمحافظة أكثر التزامًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية، "المتابعات الدورية أثبتت أن القرى السياحية أكثر ألتزامًا".

وأشار محافظ مطروح، إلى أن غالبية الإصابات بفيروس كورونا، لأشخاص من خارج المحافظة، ولذلك قمنا بتكريم أول شهيد بفيروس كورونا وقمنا بإطلاق أسمه على أحد الشوارع، إلى جانب الوحدة الصحية بمسقط رأسه.

ووجه محافظ مطروح، الشكر والتقدير لجيش مصر الأبيض الذى يبذل مجهودًا كبيرًا فى مواجهة فيروس كورونا.

خروج 62 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

تسجيل 298 إصابة بكورونا و9 حالات وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 6193 حالة و415 وفاة 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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