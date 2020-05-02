محافظ مطروح: غالبية إصابات كورونا من الوافدين

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح: إن هناك حالة من الوعي والإحساس بالمسئولية من قبل المواطنين تجاه مواجهة فيروس كورونا المتسجد "كوفيد19"، معقبًا "الناس عندها إحساس بالمسئولية ولا يوجد أية مخالفة الحمد الله الناس عندها التزام كامل وهو ما أفرحنى كون ذلك سيساعدنا فى القضاء على الفيروس".





وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء السبت، أن القرى السياحية بالمحافظة أكثر التزامًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية، "المتابعات الدورية أثبتت أن القرى السياحية أكثر ألتزامًا".





وأشار محافظ مطروح، إلى أن غالبية الإصابات بفيروس كورونا، لأشخاص من خارج المحافظة، ولذلك قمنا بتكريم أول شهيد بفيروس كورونا وقمنا بإطلاق أسمه على أحد الشوارع، إلى جانب الوحدة الصحية بمسقط رأسه.





ووجه محافظ مطروح، الشكر والتقدير لجيش مصر الأبيض الذى يبذل مجهودًا كبيرًا فى مواجهة فيروس كورونا.



